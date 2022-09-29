Пьяные жители ЯНАО напали на полицейских

Двое пьяных мужчин в Надыме (ЯНАО) напали на полицейских. Как сообщает пресс-служба окружного управления СКР, следствие собирает доказательства в отношении обвиняемых.
«По данным следствия, в городе Надыме 15 сентября 2022 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении городской больницы, применил физическую силу в отношении сотрудника ОМВД России по Надымскому району, доставившего его для прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении.
В следственном комитете добавили, что второй обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на участкового в июле этого года. Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что житель Шурышкарского района, подозреваемый в убийстве, при доставлении в участок напал на полицейского с применением насилия. Задержанный ранее привлекался за умышленное преступление против личности, в том числе и за убийство.
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