Пьяные жители ЯНАО напали на полицейских

30 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Следствие собирает доказательства в отношении обвиняемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое пьяных мужчин в Надыме (ЯНАО) напали на полицейских. Как сообщает пресс-служба окружного управления СКР, следствие собирает доказательства в отношении обвиняемых. «По данным следствия, в городе Надыме 15 сентября 2022 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении городской больницы, применил физическую силу в отношении сотрудника ОМВД России по Надымскому району, доставившего его для прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении. В следственном комитете добавили, что второй обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на участкового в июле этого года. Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что житель Шурышкарского района, подозреваемый в убийстве, при доставлении в участок напал на полицейского с применением насилия. Задержанный ранее привлекался за умышленное преступление против личности, в том числе и за убийство.

Двое пьяных мужчин в Надыме (ЯНАО) напали на полицейских. Как сообщает пресс-служба окружного управления СКР, следствие собирает доказательства в отношении обвиняемых. «По данным следствия, в городе Надыме 15 сентября 2022 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении городской больницы, применил физическую силу в отношении сотрудника ОМВД России по Надымскому району, доставившего его для прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении. В следственном комитете добавили, что второй обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на участкового в июле этого года. Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Ранее сообщалось, что житель Шурышкарского района, подозреваемый в убийстве, при доставлении в участок напал на полицейского с применением насилия. Задержанный ранее привлекался за умышленное преступление против личности, в том числе и за убийство.