Челябинские власти обеспечат мобилизованных дорогостоящей экипировкой

Челябинские власти закупят целые наборы снаряжения для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти Челябинской области обеспечат мобилизованных южноуральцев зимней обувью, термобельем, фонарями, аптечками и сухими пайками. Об этом заявил 29 сентября губернатор Алексей Текслер, встретившись с ними в расположении танковой дивизии в Чебаркуле.

«Решения приняты. Обеспечим мобилизованных теплыми вещами: комплектами термобелья, толстовками, теплой обувью. Также будут шапки, перчатки, носки. Закупим для бойцов газовые горелки и фонари. Каждого отбывающего обеспечим личной аптечкой, на всякий случай будут и сухие пайки», — цитирует слова Текслера его пресс-служба.

Также глава региона добавил, что сейчас прорабатывается вопрос по технике и другой амуниции, в частности, с обеспечением рюкзаками. Также правительство области поможет улучшить материально-техническую часть дивизии, на базе которой, в том числе, проходит боевое слаживание мобилизованных.

Накануне Текслер сообщил, что принял решение о выплате семьям мобилизованных по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Также он анонсировал ряд других мер поддержки уходящих на фронт. Уже 29 сентября заксобрание области единогласно утвердило законопроект о новых выплатах, и в этот же день глава региона озвучил решение о новых формах помощи.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Среди отправляющихся в армию много добровольцев — которые сами обратились в военкоматы после мобилизации и получили повестки.

О решении властей губернатор Алексей Текслер сообщил, посетив танковую дивизию в Чебаркуле Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области