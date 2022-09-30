Рогов сообщил о десятках жертв при ударе ВСУ по Запорожью

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
В Запорожской области погибли 23 человека при обстреле ВСУ, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате удара Вооруженных сил Украины по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области погибли 23 человека, раненных — 34. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«23 человека погибли. 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова Рогова.

Ране власти Запорожья заявили об ударе ВСУ по колонне машин. Известно, что люди ожидали проезда в освобожденную часть региона.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области погибли 23 человека, раненных — 34. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «23 человека погибли. 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова Рогова. Ране власти Запорожья заявили об ударе ВСУ по колонне машин. Известно, что люди ожидали проезда в освобожденную часть региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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