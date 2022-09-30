Рогов сообщил о десятках жертв при ударе ВСУ по Запорожью

В Запорожской области погибли 23 человека при обстреле ВСУ, заявил Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате удара Вооруженных сил Украины по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области погибли 23 человека, раненных — 34. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«23 человека погибли. 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова Рогова.
Ране власти Запорожья заявили об ударе ВСУ по колонне машин. Известно, что люди ожидали проезда в освобожденную часть региона.