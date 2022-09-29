29 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы рассказал, как бизнесмены помогают мобилизованным

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов совместно с бизнесменами помогает мобилизованным в Елани
© Служба новостей «URA.RU»
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Для мобилизованных закупили предметы первой необходимости, раскладушки, стулья и даже казаны Фото:

Депутат Госдумы Максим Иванов совместно с предпринимателем из Ирбитского района доставил гуманитарный груз для мобилизованных свердловчан в Елани. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Елань. Утро. С предпринимателем из Ирбитского района привезли на склады Окружного учебного центра полезный груз для мобилизованнных: раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны — мясо готовить», — рассказал депутат. Он также отметил отзывчивость предпринимателей из малых городов и районов, которые откликаются на призыв поддержать страну в непростое время.

Ранее депутат призывал бизнесменов помогать гражданам, которых коснулась частичная мобилизация. После этого к нему обратились два предпринимателя, изъявивших желание закупить необходимые вещи для центра в Елани. «Уверен, этому примеру последуют другие бизнесмены. Потому что многие понимают: Родина у нас одна и в трудную минуту ее надо защищать. А не удирать через границу на радужном электросамокате», — заявил Иванов.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Мобилизованных свердловчан размещают в Елани (под Камышловым) и в 32-м военном городке.

Для мобилизованных мужчин, которые расположены в Елани, закупили раскладушки, спальные мешки и теплозащитные коврики
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Депутат Госдумы Максим Иванов совместно с предпринимателем из Ирбитского района доставил гуманитарный груз для мобилизованных свердловчан в Елани. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Елань. Утро. С предпринимателем из Ирбитского района привезли на склады Окружного учебного центра полезный груз для мобилизованнных: раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны — мясо готовить», — рассказал депутат. Он также отметил отзывчивость предпринимателей из малых городов и районов, которые откликаются на призыв поддержать страну в непростое время. Ранее депутат призывал бизнесменов помогать гражданам, которых коснулась частичная мобилизация. После этого к нему обратились два предпринимателя, изъявивших желание закупить необходимые вещи для центра в Елани. «Уверен, этому примеру последуют другие бизнесмены. Потому что многие понимают: Родина у нас одна и в трудную минуту ее надо защищать. А не удирать через границу на радужном электросамокате», — заявил Иванов. О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Мобилизованных свердловчан размещают в Елани (под Камышловым) и в 32-м военном городке.
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