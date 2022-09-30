ФОМ: в России резко вырос уровень тревожности

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У граждан РФ повысился уровень тревожности после объявления мобилизации Фото:

В России резко вырос уровень тревожности после объявления частичной мобилизации. Это следует из еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным опроса, 69% опрошенных на вопрос «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное» ответили в пользу второго варианта. Исследование проводилось в период с 16 по 18 сентября.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 29 сентября, во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, российский глава потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, президент напомнил об указании не призывать россиян без военного опыта.

Сообщалось, что российские губернаторы уже начали использовать новые инструменты для борьбы с ошибками в проведении частичной мобилизации. Главы регионов прибегают к помощи чат-ботов, соцсети и участков оповещения.

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В России резко вырос уровень тревожности после объявления частичной мобилизации. Это следует из еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно данным опроса, 69% опрошенных на вопрос «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное» ответили в пользу второго варианта. Исследование проводилось в период с 16 по 18 сентября. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 29 сентября, во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, российский глава потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, президент напомнил об указании не призывать россиян без военного опыта. Сообщалось, что российские губернаторы уже начали использовать новые инструменты для борьбы с ошибками в проведении частичной мобилизации. Главы регионов прибегают к помощи чат-ботов, соцсети и участков оповещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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