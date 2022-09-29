29 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы потребовал запретить продажу алкоголя рядом с учебными частями мобилизованных

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Дебаты на 4 канале. Екатеринбург, иванов максим, портрет
Максим Иванов считает, что вопрос ограничения продажи алкоголя должен решаться на местном уровне Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных, об этом он написал в своем telegram-канале.

«Проблемы есть [в местах дислокаций], большинство решаются в рабочем порядке. Но, ключевая одна — открытая торговля алкоголем. Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днем „подшофе“ <…> Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать», — рассказал Иванов.

Он добавил, что решать проблему должны чиновники на местном уровне. «Решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением правительства региона или главы администрации района. Будем оперативно решать эту проблему», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Иванов совместно с предпринимателем из Ирбитского района доставил гуманитарный груз для мобилизованных свердловчан. На склады Окружного учебного центра привезли раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны. О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. На службу призываются солдаты запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью.

Возле «Монетки» заметно много людей в военной форме
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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных, об этом он написал в своем telegram-канале. «Проблемы есть [в местах дислокаций], большинство решаются в рабочем порядке. Но, ключевая одна — открытая торговля алкоголем. Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днем „подшофе“ <…> Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать», — рассказал Иванов. Он добавил, что решать проблему должны чиновники на местном уровне. «Решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением правительства региона или главы администрации района. Будем оперативно решать эту проблему», — подытожил депутат Госдумы. Ранее Иванов совместно с предпринимателем из Ирбитского района доставил гуманитарный груз для мобилизованных свердловчан. На склады Окружного учебного центра привезли раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны. О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. На службу призываются солдаты запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью.
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