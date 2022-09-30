ВС России уничтожили завод, где производились ракеты «Точка-У»

30 сентября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

На Украине уничтожен завод по производству украинских ракет «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под удар российских войск попали завод по сборке украинских ракет «Точка-У», а также база 81-й аэромобильной бригады и склад 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ударом в районе Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет „Гром-2“ и „Точка-У“ на территории Южного машиностроительного завода», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Среди прочего, под ракетный удар попали базы украинской 81-й аэромобильной бригады и артиллерийский склад 80-й десантно-штурмовой бригады. У Краматорска уничтожены до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к артиллерии. В районе Николаева в Николаевской области также уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, ВСУ продолжает обстреливать территорию вокруг ЗАЭС, в ответ на это вооруженные силы РФ подавили огневые средства противника. Были сбиты МиГ-29 и Су-25 ВСУ и уничтожена мобильная группа радиоэлектронной разведки противника. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее в Минобороны показали, как российские десантники уничтожают украинских бойцов в зоне специальной военной операции на Украине, передает «Царьград». Российские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла» сбили треть всей уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ в ходе спецоперации, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под удар российских войск попали завод по сборке украинских ракет «Точка-У», а также база 81-й аэромобильной бригады и склад 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ударом в районе Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет „Гром-2“ и „Точка-У“ на территории Южного машиностроительного завода», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Среди прочего, под ракетный удар попали базы украинской 81-й аэромобильной бригады и артиллерийский склад 80-й десантно-штурмовой бригады. У Краматорска уничтожены до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к артиллерии. В районе Николаева в Николаевской области также уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, ВСУ продолжает обстреливать территорию вокруг ЗАЭС, в ответ на это вооруженные силы РФ подавили огневые средства противника. Были сбиты МиГ-29 и Су-25 ВСУ и уничтожена мобильная группа радиоэлектронной разведки противника. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее в Минобороны показали, как российские десантники уничтожают украинских бойцов в зоне специальной военной операции на Украине, передает «Царьград». Российские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла» сбили треть всей уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ в ходе спецоперации, сообщает RT.