В Кургане прошел концерт в поддержку Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Сотни жителей Кургана пришли на концерт «Своих не бросаем!», чтобы поддержать присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На мероприятии выступили мэр города Елена Ситникова и председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров. Об этом информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Мы — город Курган и его горожане выражаем поддержку этому событию. Ведь на долю людей, которые живут на этих территориях, выпало очень много бед. Но теперь они вместе с нами. Курганцы своих не бросают. Мы очень рады, что Россия приняла братьев в свои объятия», — сказала на открытии концерта Ситникова.

Со словами поддержки также выступил председатель гордумы Игорь Прозоров. «Беспрецедентно высокая явка и процент проголосовавших говорит о том, что люди выбрали свое будущее. Связали его с Россией. Они выбрали будущее не только для себя, но и для своих детей. Я уверен, что все граждане России поддерживают это решение и жителей освобожденных территорий, которые более восьми лет боролись за свои права, за свою жизнь, за право говорить на русском языке», — сказал Прозоров.

Концерт «Своих не бросаем!» прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). В нем принимают участие представители мэрии, правительства Курганской области, политических партий, а также общественники и горожане. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошла акция в поддержку российских военнослужащих и проведения референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины.

Референдумы за присоединение ЛДНР, Запорожья и Херсонской области, освобожденных российской армией в ходе военной спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители освобожденных территорий выразили желание войти в состав России.

На концерт «Своих не бросаем!» пришли сотни курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мероприятии приняли участие глава города Елена Ситникова, председатель гордумы Игорь Прозоров и другие чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане пришли, чтобы поддержать присоединение Донбасса и освобожденных территорий Украины к России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Концерт в поддержку вхождения освобожденных территорий прошел в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пришли на концерт с флагами России, Донбасса и лозунгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU