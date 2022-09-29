Преподаватели Курганского госуниверситета получили награды Министерства образования РФ

30 сентября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

В Курганском госуниверситете прошел ученый совет, на котором наградили заслуженных преподавателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив вручила награды от Министерства образования и науки преподавателям вуза. Событие произошло 30 сентября во время учебного совета, рассказали в пресс-службе университета. «Преподаватели Курганского госуниверситета получили награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. <…> Все награды были вручены 30 сентября 2022 года на Ученом совете», — сообщили в университете. Преподаватели получили знаки отличия и грамоты за значительные заслуги и добросовестный труд. Завкафедрой географии КГУ Наталья Несговорова получила звание «Почетного работника сферы образования РФ». Доцент кафедры маркетинга и менеджмента Светлана Суркова стала почетным работником сферы молодежной политики Российской Федерации. Почетная грамота Минобрнауки досталась завкафедрой социологии Елене Луневой. Директору института педагогики, психологии и физкультуры Наталье Усыниной вручили медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития». Ректор Дубив поздравила педагогов и поблагодарила за преданность делу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском университете открыли военный центр. Центр создали после распоряжения министра обороны страны Сергея Шойгу.

Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив вручила награды от Министерства образования и науки преподавателям вуза. Событие произошло 30 сентября во время учебного совета, рассказали в пресс-службе университета. «Преподаватели Курганского госуниверситета получили награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. <…> Все награды были вручены 30 сентября 2022 года на Ученом совете», — сообщили в университете. Преподаватели получили знаки отличия и грамоты за значительные заслуги и добросовестный труд. Завкафедрой географии КГУ Наталья Несговорова получила звание «Почетного работника сферы образования РФ». Доцент кафедры маркетинга и менеджмента Светлана Суркова стала почетным работником сферы молодежной политики Российской Федерации. Почетная грамота Минобрнауки досталась завкафедрой социологии Елене Луневой. Директору института педагогики, психологии и физкультуры Наталье Усыниной вручили медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития». Ректор Дубив поздравила педагогов и поблагодарила за преданность делу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском университете открыли военный центр. Центр создали после распоряжения министра обороны страны Сергея Шойгу.