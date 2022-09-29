29 сентября 2022

Российские актеры оценили фильм, снятый в Перми

Российские актеры поразились фильмом «Сердце Пармы», снятого в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Премьера в кинотеатрах России — 6 октября Фото:

В Санкт-Петербурге прошел специальный показ экшн-драмы, снятой в Перми по мотивам произведения пермского автора Александра Иванова «Сердце Пармы». Актеры, присутствующие на премьере, высоко оценили новую кинокартину. Сюжет с первыми отзывами выпустил телеканал Вести.

«Я скажу двумя словами: «Игра престолов» отдыхает, — так прокомментировал фильм актер и продюсер Леонид Ярмольник. «Так круто это снято! Красиво, эпично, масштабно», — сказала актриса Мария Андреева.

Фильм «Сердце Пармы» снимали в Пермском крае. URA.RU рассказывало, что пермское туристическое агентство приготовило для пермяков новый тур — по местам съемок эпичного фильма. Картина выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.

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В Санкт-Петербурге прошел специальный показ экшн-драмы, снятой в Перми по мотивам произведения пермского автора Александра Иванова «Сердце Пармы». Актеры, присутствующие на премьере, высоко оценили новую кинокартину. Сюжет с первыми отзывами выпустил телеканал Вести. «Я скажу двумя словами: «Игра престолов» отдыхает, — так прокомментировал фильм актер и продюсер Леонид Ярмольник. «Так круто это снято! Красиво, эпично, масштабно», — сказала актриса Мария Андреева. Фильм «Сердце Пармы» снимали в Пермском крае. URA.RU рассказывало, что пермское туристическое агентство приготовило для пермяков новый тур — по местам съемок эпичного фильма. Картина выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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