Российские актеры оценили фильм, снятый в Перми

В Санкт-Петербурге прошел специальный показ экшн-драмы, снятой в Перми по мотивам произведения пермского автора Александра Иванова «Сердце Пармы». Актеры, присутствующие на премьере, высоко оценили новую кинокартину. Сюжет с первыми отзывами выпустил телеканал Вести.
«Я скажу двумя словами: «Игра престолов» отдыхает, — так прокомментировал фильм актер и продюсер Леонид Ярмольник. «Так круто это снято! Красиво, эпично, масштабно», — сказала актриса Мария Андреева.
Фильм «Сердце Пармы» снимали в Пермском крае. URA.RU рассказывало, что пермское туристическое агентство приготовило для пермяков новый тур — по местам съемок эпичного фильма. Картина выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.
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