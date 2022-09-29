Российские актеры оценили фильм, снятый в Перми

Российские актеры поразились фильмом «Сердце Пармы», снятого в Перми

30 сентября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Премьера в кинотеатрах России — 6 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге прошел специальный показ экшн-драмы, снятой в Перми по мотивам произведения пермского автора Александра Иванова «Сердце Пармы». Актеры, присутствующие на премьере, высоко оценили новую кинокартину. Сюжет с первыми отзывами выпустил телеканал Вести. «Я скажу двумя словами: «Игра престолов» отдыхает, — так прокомментировал фильм актер и продюсер Леонид Ярмольник. «Так круто это снято! Красиво, эпично, масштабно», — сказала актриса Мария Андреева. Фильм «Сердце Пармы» снимали в Пермском крае. URA.RU рассказывало, что пермское туристическое агентство приготовило для пермяков новый тур — по местам съемок эпичного фильма. Картина выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.

В Санкт-Петербурге прошел специальный показ экшн-драмы, снятой в Перми по мотивам произведения пермского автора Александра Иванова «Сердце Пармы». Актеры, присутствующие на премьере, высоко оценили новую кинокартину. Сюжет с первыми отзывами выпустил телеканал Вести. «Я скажу двумя словами: «Игра престолов» отдыхает, — так прокомментировал фильм актер и продюсер Леонид Ярмольник. «Так круто это снято! Красиво, эпично, масштабно», — сказала актриса Мария Андреева. Фильм «Сердце Пармы» снимали в Пермском крае. URA.RU рассказывало, что пермское туристическое агентство приготовило для пермяков новый тур — по местам съемок эпичного фильма. Картина выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.