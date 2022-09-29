ОНФ помог жителю ХМАО получить отсрочку от мобилизации

30 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

После выявления ошибок мобилизации жители ХМАО получают отсрочку и возвращаются домой Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель деревни Шапша (ХМАО) Евгений Тогушкин получил отсрочку от частичной мобилизации, чтобы закончить лечение и пройти реабилитацию после обращения на горячую линию Общероссийского народного фронта. Об этом журналисту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ. «У Евгения из-за серьезного заболевания не функционируют пальцы на левой руке. Без лечения это грозит инвалидностью. На 5 октября запланирована операция, однако военврач Ханты-Мансийского военкомата не принял это в расчет: мол, левая рука не правая. Наше вмешательство помогло молодому человеку продолжить лечение», — прокомментировали в ОНФ. После открытия горячей линии ОНФ получил более 350 сообщений жителей ХМАО о нарушениях в ходе мобилизации. Некоторые случаи подтвердились, и после проверки получившие повестки смогли вернуться домой. «Получил отсрочку и Олег Вожегов из Белоярского. Олег — офицер запаса, недавно перенес операцию на сердце, но получил повестку. После обращения в военкомат представителя ОНФ ему предоставили отсрочку», — добавили в ОНФ. Сейчас в работе исполкома находятся еще три жалобы, поступившие от мобилизованных югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО создали комиссию по рассмотрению нарушений в ходе частичной мобилизации. В ее состав вошли сотрудники исполнительных органов власти в сфере труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, муниципалитетов. Комиссия будет заниматься как выявлением системных ошибок, так и личными обращениями югорчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель деревни Шапша (ХМАО) Евгений Тогушкин получил отсрочку от частичной мобилизации, чтобы закончить лечение и пройти реабилитацию после обращения на горячую линию Общероссийского народного фронта. Об этом журналисту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ. «У Евгения из-за серьезного заболевания не функционируют пальцы на левой руке. Без лечения это грозит инвалидностью. На 5 октября запланирована операция, однако военврач Ханты-Мансийского военкомата не принял это в расчет: мол, левая рука не правая. Наше вмешательство помогло молодому человеку продолжить лечение», — прокомментировали в ОНФ. После открытия горячей линии ОНФ получил более 350 сообщений жителей ХМАО о нарушениях в ходе мобилизации. Некоторые случаи подтвердились, и после проверки получившие повестки смогли вернуться домой. «Получил отсрочку и Олег Вожегов из Белоярского. Олег — офицер запаса, недавно перенес операцию на сердце, но получил повестку. После обращения в военкомат представителя ОНФ ему предоставили отсрочку», — добавили в ОНФ. Сейчас в работе исполкома находятся еще три жалобы, поступившие от мобилизованных югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО создали комиссию по рассмотрению нарушений в ходе частичной мобилизации. В ее состав вошли сотрудники исполнительных органов власти в сфере труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, муниципалитетов. Комиссия будет заниматься как выявлением системных ошибок, так и личными обращениями югорчан.