Родственники курганцев из Киева и Донецка рады присоединению ЛДНР к России

30 сентября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Жительницы Кургана рассказали, как их родные и знакомые из Донецка и Киева отреагировали на присоединение освобожденных территорий к России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Родственники и друзья курганцев, проживающие в Киеве и Донецкой народной республике рады присоединению освобожденных территорий к составу России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жительницы Кургана, пришедшие на концерт «Своих не бросаем!». «Моя родная сестра живете в Киеве, она рада, что территории присоединяются к России. Они хотят спокойствия и мира. До присоединения ЛДНР я переживала за нее, но сейчас поводов для тревог будет меньше», — говорит член совета ветеранов Людмила Власова. По ее словам, она сама родилась в Луганске, а будучи ребенком вместе с семьей переехала в Россию. «У меня душа каждый день болела, когда я по радио слушала новости о то, что происходит в ЛНР. После присоединения Донбасса мне стало спокойнее», — сообщает женщина. «В Донецкой народной республике у меня живет подруга, с которой мы учились вместе. Какое-то время она жила здесь с семьей в Кургане, потом вышла замуж и уехала в Макеевку. Сейчас мы продолжаем с ней общаться. Недавно общались с ней, они рады, что Донецк присоединяется к России, с нами им спокойнее и безопаснее», — рассказала председатель территориального совета ветеранов №1 Зинаида Чигак. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев пришли на концерт «Своих не бросаем!», чтобы поддержать присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. С торжественной речью со сцены Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) выступили мэр города Елена Ситникова и председатель гордумы Игорь Прозоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственники и друзья курганцев, проживающие в Киеве и Донецкой народной республике рады присоединению освобожденных территорий к составу России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жительницы Кургана, пришедшие на концерт «Своих не бросаем!». «Моя родная сестра живете в Киеве, она рада, что территории присоединяются к России. Они хотят спокойствия и мира. До присоединения ЛДНР я переживала за нее, но сейчас поводов для тревог будет меньше», — говорит член совета ветеранов Людмила Власова. По ее словам, она сама родилась в Луганске, а будучи ребенком вместе с семьей переехала в Россию. «У меня душа каждый день болела, когда я по радио слушала новости о то, что происходит в ЛНР. После присоединения Донбасса мне стало спокойнее», — сообщает женщина. «В Донецкой народной республике у меня живет подруга, с которой мы учились вместе. Какое-то время она жила здесь с семьей в Кургане, потом вышла замуж и уехала в Макеевку. Сейчас мы продолжаем с ней общаться. Недавно общались с ней, они рады, что Донецк присоединяется к России, с нами им спокойнее и безопаснее», — рассказала председатель территориального совета ветеранов №1 Зинаида Чигак. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев пришли на концерт «Своих не бросаем!», чтобы поддержать присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. С торжественной речью со сцены Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) выступили мэр города Елена Ситникова и председатель гордумы Игорь Прозоров.