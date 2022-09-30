Свердловский вуз отдал списки студентов в военкоматы

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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, урфу, студенты, студенты урфу
Всех поступивших в УрФУ молодых людей поставят на воинский учет с 3 октября по 26 декабря Фото:
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Мобилизация в России

Информация о первокурсниках Уральского федерального университета уже передана в свердловские военкоматы. Сообщение об этом появилось в telegram-канале вуза.

«Списки студентов, поступивших в этом году на первый курс, переданы в военные комиссариаты», — сообщает УрФУ со ссылкой на управление спецрежима. Постановка студентов на воинский учет с целью получения отсрочки будет проводиться с 3 октября по 26 декабря.

В Уральском федеральном университете начал работу ситуационный центр, в котором сотрудники и студенты вуза могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Частичная мобилизация объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе — это около 300 тысяч человек. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников мобилизация не затронет.

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Информация о первокурсниках Уральского федерального университета уже передана в свердловские военкоматы. Сообщение об этом появилось в telegram-канале вуза. «Списки студентов, поступивших в этом году на первый курс, переданы в военные комиссариаты», — сообщает УрФУ со ссылкой на управление спецрежима. Постановка студентов на воинский учет с целью получения отсрочки будет проводиться с 3 октября по 26 декабря. В Уральском федеральном университете начал работу ситуационный центр, в котором сотрудники и студенты вуза могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Частичная мобилизация объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе — это около 300 тысяч человек. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников мобилизация не затронет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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