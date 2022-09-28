В свердловском вузе открыли горячую линию по вопросам мобилизации

Для студентов и сотрудников УрФУ открыт ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации

29 сентября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники и студенты вуза могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Уральском федеральном университете (УрФУ) начал работу ситуационный центр, в котором сотрудники и студенты вуза могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Специалисты центра готовы проконсультировать по организационным и правовым вопросам проведения частичной мобилизации. Также готовы помочь разобраться в жизненной ситуации, связанной с закреплением рабочего места, выплатой кредитов и так далее, а также оказать психологическую поддержку. Для этих целей выделен номер: 7 800 100-50-44», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что жителям Свердловской области объяснили, где можно получить ответы на все интересующие вопросы о частичной мобилизации. Официальный ресурс правительства «Объясняем.рф» будет публиковать ответы на актуальные вопросы. Также консультацию можно получить на горячей линии, набрав номер «122». Частичная мобилизация объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, говорил Шойгу, это не затронет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения ЛДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) начал работу ситуационный центр, в котором сотрудники и студенты вуза могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Специалисты центра готовы проконсультировать по организационным и правовым вопросам проведения частичной мобилизации. Также готовы помочь разобраться в жизненной ситуации, связанной с закреплением рабочего места, выплатой кредитов и так далее, а также оказать психологическую поддержку. Для этих целей выделен номер: 7 800 100-50-44», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что жителям Свердловской области объяснили, где можно получить ответы на все интересующие вопросы о частичной мобилизации. Официальный ресурс правительства «Объясняем.рф» будет публиковать ответы на актуальные вопросы. Также консультацию можно получить на горячей линии, набрав номер «122». Частичная мобилизация объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, говорил Шойгу, это не затронет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения ЛДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.