Жители Луганска массово исполняют российский гимн. Видео

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
Жители Луганска слушали обращение президента РФ Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Луганска массово исполнили гимн России после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

На видео большой митинг в центре Луганска. Жители вышли на улицу, чтобы посмотреть обращение Путина в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После окончания выступления президента жители Луганска все вместе спели российский гимн.

Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

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Жители Луганска массово исполнили гимн России после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На видео большой митинг в центре Луганска. Жители вышли на улицу, чтобы посмотреть обращение Путина в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После окончания выступления президента жители Луганска все вместе спели российский гимн. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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