Жители Луганска массово исполняют российский гимн. Видео

30 сентября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Жители Луганска слушали обращение президента РФ Владимира Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Луганска массово исполнили гимн России после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На видео большой митинг в центре Луганска. Жители вышли на улицу, чтобы посмотреть обращение Путина в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После окончания выступления президента жители Луганска все вместе спели российский гимн. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

Жители Луганска массово исполнили гимн России после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На видео большой митинг в центре Луганска. Жители вышли на улицу, чтобы посмотреть обращение Путина в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После окончания выступления президента жители Луганска все вместе спели российский гимн. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.