Песков ответил, поедет ли Путин в новые российские регионы Песков: Путин пока не планирует поездки в новые регионы России 30 сентября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин пока не поедет в присоединенные регионы России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока нет, но со временем наверняка это произойдет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что у президента пока слишком много работы. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока нет, но со временем наверняка это произойдет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что у президента пока слишком много работы. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям