Песков ответил, поедет ли Путин в новые российские регионы

Песков: Путин пока не планирует поездки в новые регионы России
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пока не поедет в присоединенные регионы России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет, но со временем наверняка это произойдет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что у президента пока слишком много работы.

В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока нет, но со временем наверняка это произойдет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что у президента пока слишком много работы. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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