Песков ответил, поедет ли Путин в новые российские регионы

Владимир Путин пока не поедет в присоединенные регионы России
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет, но со временем наверняка это произойдет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что у президента пока слишком много работы.
В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.