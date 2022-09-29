Депутата ХМАО попросили помочь вернуть больного мужа из армии

Депутат ХМАО пожаловался в прокуратуру из-за мобилизации мужчины с хроническими болезнями

30 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Женщина беспокоится, что муж станет инвалидом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в прокуратуру из-за мобилизации земляка — Линара Самигуллина, который страдает хроническими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Ко мне обратилась его жена и сообщила, что мужа мобилизовали с рядом хронических заболеваний, которые требуют постоянного наблюдения у врача. Данные заболевания требуют определенных медицинских процедур, которые невозможно провести в боевых условиях. Женщина боится, что у мужа может ухудшиться здоровье, и он станет инвалидом. Я уже обратился по этому поводу в прокуратуру. Кроме этого, обращусь к главе округа Наталье Комаровой, которая является главой мобилизационной комиссии в ХМАО», — сообщил Насибуллин. Как сообщила URA.RU жена мобилизованного — Лариса Самигуллина, ее муж уведомлял военкомат о наличии заболеваний. «Мы сказали о болячках в военкомате, и от нас потребовали подтверждения и сообщили, что домой отпускают только людей с увечьями. Я сходила в больницу, взяла копии выписок из медицинской карты. Но в военкомате сказали, что уже поздно и комиссия завершена. Следующая медкомиссия пройдет в пункте подготовки», — сообщила Самигуллина. В военном комиссариате ХМАО журналисту агентства рассказали, что к ним пока обращений от родственников мобилизованного не поступало. «По данной фамилии я обращений не видел. Если у женщины есть вопросы по мобилизации, то ей необходимо обратиться письменно в военкомат города, и ее жалобу обязательно рассмотрят», — сообщил начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сообщил о дополнительной медкомиссии для мобилизованных. Ее они будут проходить в военной части, куда их отправили на переподготовку. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в прокуратуру из-за мобилизации земляка — Линара Самигуллина, который страдает хроническими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Ко мне обратилась его жена и сообщила, что мужа мобилизовали с рядом хронических заболеваний, которые требуют постоянного наблюдения у врача. Данные заболевания требуют определенных медицинских процедур, которые невозможно провести в боевых условиях. Женщина боится, что у мужа может ухудшиться здоровье, и он станет инвалидом. Я уже обратился по этому поводу в прокуратуру. Кроме этого, обращусь к главе округа Наталье Комаровой, которая является главой мобилизационной комиссии в ХМАО», — сообщил Насибуллин. Как сообщила URA.RU жена мобилизованного — Лариса Самигуллина, ее муж уведомлял военкомат о наличии заболеваний. «Мы сказали о болячках в военкомате, и от нас потребовали подтверждения и сообщили, что домой отпускают только людей с увечьями. Я сходила в больницу, взяла копии выписок из медицинской карты. Но в военкомате сказали, что уже поздно и комиссия завершена. Следующая медкомиссия пройдет в пункте подготовки», — сообщила Самигуллина. В военном комиссариате ХМАО журналисту агентства рассказали, что к ним пока обращений от родственников мобилизованного не поступало. «По данной фамилии я обращений не видел. Если у женщины есть вопросы по мобилизации, то ей необходимо обратиться письменно в военкомат города, и ее жалобу обязательно рассмотрят», — сообщил начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сообщил о дополнительной медкомиссии для мобилизованных. Ее они будут проходить в военной части, куда их отправили на переподготовку. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.