Мобилизованных свердловчан хотят селить в детских лагерях

Ранее власти перенесли отправки мобилизованных мужчин в 32-й военный городок Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Свердловчане и, возможно, жители соседних регионов, попавшие под частичную мобилизацию, могут быть размещены в детских оздоровительных лагерях Екатеринбурга. О том, что такой вариант рассматривают местные власти, URA.RU рассказали пять источников. Хотя врио военкома Свердловской области Сергей Чирков в разговоре с корреспондентом это не подтвердил.

По словам первого источника, тема была в повестке недавнего совещания, на котором якобы присутствовала вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева и представители областного министерства общественной безопасности (МОБ). И якобы было принято решение, что размещение мобилизованных мужчин в оздоровительных лагерях будет проходить с 1 по 31 октября. «По 500-800 человек на лагерь», — обозначил параметры инсайдер.

«Предполагается, что в лагерях бойцы будут только спать и принимать пищу. Остальное время они будут проводить на полигонах. Изначально планировалось, что будут задействованы четыре лагеря (названия не скажу), но сейчас речь идет о большей цифре. Скорее всего, там же, в лагерях, будут размещать мобилизованных из других регионов», — добавил второй источник. «Такой вариант [с размещением мобилизованных в лагерях] действительно рассматривается. Но решения не приняты», — рассказал третий собеседник — близкий к муниципальной власти.

Аналогичный комментарий корреспонденту дал его коллега. Пятый источник поделился сообщением, якобы распространяющимся по родительским чатам, о наборе поваров и мойщиц посуды в детский лагерь «Чайка» в Сысерти (поселок под Екатеринбургом) — для «организации питания в мобилизационном пункте».

Екатерина Сибирцева, комментируя информацию о возможном размещении мобилизованных в детских лагерях, сказала URA.RU, что «в настоящее время подобной задачи нет». Глава МОБ Александр Кудрявцев на момент публикации не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. «Такой информацией я не располагаю», — заявил, в свою очередь, Сергей Чирков.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Утром 30 сентября стало известно о массовой отмене отправок новых групп мобилизованных со всей области в 32-й военный городок Екатеринбурга и переносе их на другие даты. Как говорил представитель Орджоникидзевского военкомата Екатеринбурга, в городке закончились места — как и в Елани (поселок под Камышловом), куда всех отправляли поначалу.