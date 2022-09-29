В Свердловской области отменяют отправки мобилизованных. Видео

30 сентября 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Об отмене отправки в Орджоникидзевском районе некоторые мобилизованные узнали только на месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области — Орджоникидзевский, Кировский (оба — Екатеринбург), Первоуральский и Режевской — отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). «Народу очень много — в 32-м городке, в Елани. Вообще полно. <…> Будем ждать. Вчера 32 автобуса прибыло [в 32-й городок]. Поэтому там народу очень много. Может быть, даже завтра [будет отправка]. Сегодня будем прозванивать [мобилизованных], если завтра отправка. Сегодняшние ребята будут прозвонены в любом случае», — заявил пришедшим с повестками мужчинам Иван Алексеевич (фамилию не назвал). Корреспонденту URA.RU он сказал, что является «представителем военкомата» Орджоникидзевского района. Об отмене отправки из Кировского района (была намечена так же на 30 сентября) URA.RU рассказали в военкомате. А свидетелем отмены отправки из Первоуральска стал корреспондент URA.RU. Предполагается, что из-за корректировки графика 1 октября из Первоуральска выедет больше автобусов с мобилизованными, чем ожидалось, — четыре. О переносе отправки из Режевского военкомата жителям Артемовского (подведомственен Режевскому военкомату) сообщил глава города Константин Трофимов, пишет муниципальная газета «Артемовский рабочий». При этом в Верхней Пышме все прошло в штатном режиме, передает корреспондент URA.RU. От ДК «Металлург» выехало два автобуса. Но на ближайшее время новых отправок пока не планируется. В приемной военкомата Свердловской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные об отмене отправок. «У меня такой информации нет», — сказал дежурный, отвечая на вопрос URA.RU. Дозвониться до врио военкома региона Сергея Чиркова 4к моменту публикации не удалось. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области — Орджоникидзевский, Кировский (оба — Екатеринбург), Первоуральский и Режевской — отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). «Народу очень много — в 32-м городке, в Елани. Вообще полно. <…> Будем ждать. Вчера 32 автобуса прибыло [в 32-й городок]. Поэтому там народу очень много. Может быть, даже завтра [будет отправка]. Сегодня будем прозванивать [мобилизованных], если завтра отправка. Сегодняшние ребята будут прозвонены в любом случае», — заявил пришедшим с повестками мужчинам Иван Алексеевич (фамилию не назвал). Корреспонденту URA.RU он сказал, что является «представителем военкомата» Орджоникидзевского района. Об отмене отправки из Кировского района (была намечена так же на 30 сентября) URA.RU рассказали в военкомате. А свидетелем отмены отправки из Первоуральска стал корреспондент URA.RU. Предполагается, что из-за корректировки графика 1 октября из Первоуральска выедет больше автобусов с мобилизованными, чем ожидалось, — четыре. О переносе отправки из Режевского военкомата жителям Артемовского (подведомственен Режевскому военкомату) сообщил глава города Константин Трофимов, пишет муниципальная газета «Артемовский рабочий». При этом в Верхней Пышме все прошло в штатном режиме, передает корреспондент URA.RU. От ДК «Металлург» выехало два автобуса. Но на ближайшее время новых отправок пока не планируется. В приемной военкомата Свердловской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные об отмене отправок. «У меня такой информации нет», — сказал дежурный, отвечая на вопрос URA.RU. Дозвониться до врио военкома региона Сергея Чиркова 4к моменту публикации не удалось. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).