29 сентября 2022

Политики из ХМАО попали под санкции США

Два депутата Госдумы и сенатор от ХМАО вошли в санкционный список США
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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, новьюхов александр
Сенатор от ХМАО Александр Новьюхов попал под санкции США вместе с депутатами Госдумы и другими политиками Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты Госдумы, представляющие ХМАО — Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов попали под санкции США. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

«Включить в санкционный список депутатов Госдумы Павла Завального и Николая Новичкова, а также сенатора Совета Федерации Александра Новьюхова», — говорится в документе. Все они внесены в список в индивидуальном порядке.

Ранее URA.RU писало о попадании под санкции сенатора Эдуарда Исакова. Он вошел в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского вместе с коллегой, сенатором Александром Новьюховым.

Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России.

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Депутаты Госдумы, представляющие ХМАО — Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов попали под санкции США. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включить в санкционный список депутатов Госдумы Павла Завального и Николая Новичкова, а также сенатора Совета Федерации Александра Новьюхова», — говорится в документе. Все они внесены в список в индивидуальном порядке. Ранее URA.RU писало о попадании под санкции сенатора Эдуарда Исакова. Он вошел в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского вместе с коллегой, сенатором Александром Новьюховым. Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России.
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