Политики из ХМАО попали под санкции США

Депутаты Госдумы, представляющие ХМАО — Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов попали под санкции США. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.
«Включить в санкционный список депутатов Госдумы Павла Завального и Николая Новичкова, а также сенатора Совета Федерации Александра Новьюхова», — говорится в документе. Все они внесены в список в индивидуальном порядке.
Ранее URA.RU писало о попадании под санкции сенатора Эдуарда Исакова. Он вошел в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского вместе с коллегой, сенатором Александром Новьюховым.
Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России.
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