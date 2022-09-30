«Народная армия Донбасса»: мобилизованные будут охранять тыл

30 сентября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Большинство мобилизованных не будут участвовать в боях, заявили в «Народной армии Донбасса» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большинство мобилизованных о реальных боевых действиях будут слышать только из рассказов своих товарищей. Они будут в тылу работать поварами, кладовщиками, строителями, охранять объекты и правопорядок на освобожденных территориях, заявил URA.RU руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Многие из призывников никогда и не доберутся до реальных боев, так как будут находиться в тылу и выполнять свои обязанности в соответствии со способностями. Повара, кладовщики, строители — они и будут этим заниматься. Но большинство будет использовано в качестве охранников объектов или правопорядка на освобожденных территориях. Это значит, что о реальных боевых действиях они, скорее всего, будут слышать только из рассказов своих товарищей», — считает эксперт. По словам Макарьева, российское военное руководство ответственное, военная система выстроена десятилетиями, поэтому во время мобилизации идет селекция по отбору тех, кто недавно отслужил и имеет боевой опыт. Их объединяются в отряды, которые для прохождения слаживания отправляют на полигон. Новость по теме В «Народной армии Донбасса» назвали контрнаступление ВСУ прикрытием «Там на срок до трех месяцев мобилизованные будут оттачивать навыки и вспоминать пройденное. Только после этого принимают участие в специальной военной операции, при этом не вовлекаясь сразу в серьезные боестолкновения… К чему у бойца есть наибольшие способности и таланты, там он и будет воевать. Но это тщательно продумывается, чтобы не кидать неподготовленных людей сразу в боевые действия», — добавил собеседник. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о наборе 300 тысяч солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля в ответ на восьмилетнюю агрессию Киева против Донбасса. Путин поставил задачей демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство мобилизованных о реальных боевых действиях будут слышать только из рассказов своих товарищей. Они будут в тылу работать поварами, кладовщиками, строителями, охранять объекты и правопорядок на освобожденных территориях, заявил URA.RU руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Многие из призывников никогда и не доберутся до реальных боев, так как будут находиться в тылу и выполнять свои обязанности в соответствии со способностями. Повара, кладовщики, строители — они и будут этим заниматься. Но большинство будет использовано в качестве охранников объектов или правопорядка на освобожденных территориях. Это значит, что о реальных боевых действиях они, скорее всего, будут слышать только из рассказов своих товарищей», — считает эксперт. По словам Макарьева, российское военное руководство ответственное, военная система выстроена десятилетиями, поэтому во время мобилизации идет селекция по отбору тех, кто недавно отслужил и имеет боевой опыт. Их объединяются в отряды, которые для прохождения слаживания отправляют на полигон. «Там на срок до трех месяцев мобилизованные будут оттачивать навыки и вспоминать пройденное. Только после этого принимают участие в специальной военной операции, при этом не вовлекаясь сразу в серьезные боестолкновения… К чему у бойца есть наибольшие способности и таланты, там он и будет воевать. Но это тщательно продумывается, чтобы не кидать неподготовленных людей сразу в боевые действия», — добавил собеседник. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о наборе 300 тысяч солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля в ответ на восьмилетнюю агрессию Киева против Донбасса. Путин поставил задачей демилитаризацию и денацификацию Украины.