Путин троекратным «Ура!» приветствовал участников спецоперации. Видео

30 сентября 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

На митинг в поддержку новых территорий России собрались тысячи москвичей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предложил троекратным «Ура!» поприветствовать военнослужащих, защищающих интересы России на фронте. С таким предложением Путин обратился к собравшимся на концерте-митинге в Москве. «Бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность. Предлагаю послать сигнал нашим бойцам и сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Москвы», — сказал Путин. Зрители поддержали главу государства. Новость по теме Путин присоединил к России Донбасс, Запорожье и Херсонскую область. Карта Сегодня, 30 сентября, во всех регионах России проходят митинги в поддержку новых территорий страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав России прошла в Кремле. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, проголосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин предложил троекратным «Ура!» поприветствовать военнослужащих, защищающих интересы России на фронте. С таким предложением Путин обратился к собравшимся на концерте-митинге в Москве. «Бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность. Предлагаю послать сигнал нашим бойцам и сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Москвы», — сказал Путин. Зрители поддержали главу государства. Сегодня, 30 сентября, во всех регионах России проходят митинги в поддержку новых территорий страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав России прошла в Кремле. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, проголосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.