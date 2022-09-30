В России будет создан новый федеральный округ. Видео

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, москва, пасечник, путин, пушилин, балицкий, сальдо
Главы присоединившихся к России территорий выступили на митинге в Москве Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Из регионов, вошедших 30 сентября в состав России, будет создан новый федеральный округ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Название нового округа Балицкий не раскрыл. По его словам, оно еще обсуждается, сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Кремле состоялось подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, проголосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. Плебисциты на всех территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

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Из регионов, вошедших 30 сентября в состав России, будет создан новый федеральный округ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Название нового округа Балицкий не раскрыл. По его словам, оно еще обсуждается, сообщает РИА «Новости». Сегодня в Кремле состоялось подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, проголосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. Плебисциты на всех территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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