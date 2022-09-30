Байден неожиданно отреагировал на речь Путина

Байден заявил, что не испугался заявлений Путина о США

01 октября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Джо Байден попытался убедить всех, что не боится слов Путина Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден после речи президента России Владимира Путина попытался показать, что не боится его. Американский лидер попытался убедить всех, что не боится слов Путина. «США и союзников не запугать <…> словами [президента России Владимира] Путина», — заявил Байден журналистам, передает РИА «Нововсти». Американский лидер заверил, что Вашингтон будет по-прежнему поддерживать Киев военной помощью. Он добавил, что вхождение в состав России новых территорий США не признают. Президент России Владимир Путин выступал на митинге в Москве в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Там присутствовали около 100 тысяч человек. Ранее в Белом доме заявили, что предоставят новый пакет помощи Украине, сообщал «Царьград». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США провоцируют столкновение ядерных держав, передавал RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины.

Президент США Джо Байден после речи президента России Владимира Путина попытался показать, что не боится его. Американский лидер попытался убедить всех, что не боится слов Путина. «США и союзников не запугать <…> словами [президента России Владимира] Путина», — заявил Байден журналистам, передает РИА «Нововсти». Американский лидер заверил, что Вашингтон будет по-прежнему поддерживать Киев военной помощью. Он добавил, что вхождение в состав России новых территорий США не признают. Президент России Владимир Путин выступал на митинге в Москве в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Там присутствовали около 100 тысяч человек. Ранее в Белом доме заявили, что предоставят новый пакет помощи Украине, сообщал «Царьград». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США провоцируют столкновение ядерных держав, передавал RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины.