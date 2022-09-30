30 сентября 2022

Нарышкин оценил психическое состояние Запада

Нарышкин посмеялся над Западом, находящимся «на грани потери рассудка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Нарышкин поставил «диагноз» Западу Фото:

Из-за происходящих событий в мире Запад находится «на грани потери рассудка». Так считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Так называемый наш „политический оппонент“ […] уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — сказал Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в telegram-канале Павла Зарубина.

Кроме того, он обвинил западные спецслужбы в подрыве трубопроводов в «Северных потоках». Патрушев добавил, что российские власти позже сделают заявление по этому поводу.

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Из-за происходящих событий в мире Запад находится «на грани потери рассудка». Так считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Так называемый наш „политический оппонент“ […] уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — сказал Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в telegram-канале Павла Зарубина. Кроме того, он обвинил западные спецслужбы в подрыве трубопроводов в «Северных потоках». Патрушев добавил, что российские власти позже сделают заявление по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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