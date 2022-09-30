Нарышкин оценил психическое состояние Запада

Нарышкин посмеялся над Западом, находящимся «на грани потери рассудка»

01 октября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Нарышкин поставил «диагноз» Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за происходящих событий в мире Запад находится «на грани потери рассудка». Так считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Так называемый наш „политический оппонент“ […] уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — сказал Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в telegram-канале Павла Зарубина. Кроме того, он обвинил западные спецслужбы в подрыве трубопроводов в «Северных потоках». Патрушев добавил, что российские власти позже сделают заявление по этому поводу.

Из-за происходящих событий в мире Запад находится «на грани потери рассудка». Так считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Так называемый наш „политический оппонент“ […] уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — сказал Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в telegram-канале Павла Зарубина. Кроме того, он обвинил западные спецслужбы в подрыве трубопроводов в «Северных потоках». Патрушев добавил, что российские власти позже сделают заявление по этому поводу.