Патрушев назвал возможного виновника аварии на «Северных потоках»

Патрушев: западные спецслужбы ранее подрывали трубопроводы

30 сентября 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев допустил причастность спецслужб Запада в подрыве на «Северных потоках» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Западные спецслужбы ранее занимались подрывом трубопроводов, в РФ об этом позже скажут. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали <…> подрывы трубопроводов. Они этим занимались», — сказал политик в программе «Москва.Кремль.Путин». Фрагмент об этом опубликован в telegram-канале Павла Зарубина. По его словам, через некоторое время Россия «об этом скажет», отметил он. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия по расследованию взрывов на газопроводах «Северных потоков».

Западные спецслужбы ранее занимались подрывом трубопроводов, в РФ об этом позже скажут. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали <…> подрывы трубопроводов. Они этим занимались», — сказал политик в программе «Москва.Кремль.Путин». Фрагмент об этом опубликован в telegram-канале Павла Зарубина. По его словам, через некоторое время Россия «об этом скажет», отметил он. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия по расследованию взрывов на газопроводах «Северных потоков».