В Первоуральске (Свердловская область) третьи сутки ищут 42-летнюю Марту Богданову, пропавшую 29 сентября. Волонтеры отмечают, что женщина может находиться и в Екатеринбурге.
«Женщина пропала 29 сентября в Первоуральске. Может находиться в Екатеринбурге», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост женщины — 180 сантиметров, у нее карие глаза и черные волосы. Была одета в вишневую куртку, черные брюки и темно-красные ботинки. Волонтеры отмечают, что Марта нуждается в медицинской помощи. Если вам известно о местонахождении Марты, то просьба позвонить по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге пропавшую девушку начали искать только спустя две недели. При этом ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи.
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