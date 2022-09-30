В Свердловской области третьи сутки ищут пропавшую женщину. Фото

01 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Женщину ищут с 29 сентября (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) третьи сутки ищут 42-летнюю Марту Богданову, пропавшую 29 сентября. Волонтеры отмечают, что женщина может находиться и в Екатеринбурге. «Женщина пропала 29 сентября в Первоуральске. Может находиться в Екатеринбурге», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 180 сантиметров, у нее карие глаза и черные волосы. Была одета в вишневую куртку, черные брюки и темно-красные ботинки. Волонтеры отмечают, что Марта нуждается в медицинской помощи. Если вам известно о местонахождении Марты, то просьба позвонить по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге пропавшую девушку начали искать только спустя две недели. При этом ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи. Марту ищут с 29 сентября Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Первоуральске (Свердловская область) третьи сутки ищут 42-летнюю Марту Богданову, пропавшую 29 сентября. Волонтеры отмечают, что женщина может находиться и в Екатеринбурге. «Женщина пропала 29 сентября в Первоуральске. Может находиться в Екатеринбурге», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Рост женщины — 180 сантиметров, у нее карие глаза и черные волосы. Была одета в вишневую куртку, черные брюки и темно-красные ботинки. Волонтеры отмечают, что Марта нуждается в медицинской помощи. Если вам известно о местонахождении Марты, то просьба позвонить по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге пропавшую девушку начали искать только спустя две недели. При этом ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи.