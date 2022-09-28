28 сентября 2022

Пропавшую екатеринбурженку начали искать только спустя две недели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Близкие не смогли вспомнить, какая одежда была на девушке (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге 29-летнюю Наталью Елисееву, пропавшую 15 сентября, начали искать только спустя две недели. Ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Местонахождение Натальи неизвестно с 15 сентября. Какая на ней была одежда — неизвестно», — говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что рост девушки — 165 сантиметров, у нее карие глаза и русые волосы. Если вы видели девушку или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину. С собой у него были светло-коричневая сумка и черный портфель.

Наталья пропала 15 сентября
Фото:

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В Екатеринбурге 29-летнюю Наталью Елисееву, пропавшую 15 сентября, начали искать только спустя две недели. Ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Местонахождение Натальи неизвестно с 15 сентября. Какая на ней была одежда — неизвестно», — говорится в сообщении. Волонтеры отмечают, что рост девушки — 165 сантиметров, у нее карие глаза и русые волосы. Если вы видели девушку или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину. С собой у него были светло-коричневая сумка и черный портфель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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