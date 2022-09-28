В Екатеринбурге 29-летнюю Наталью Елисееву, пропавшую 15 сентября, начали искать только спустя две недели. Ее близкие и друзья даже не смогли сказать, какая одежда была на ней в день пропажи, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Местонахождение Натальи неизвестно с 15 сентября. Какая на ней была одежда — неизвестно», — говорится в сообщении.
Волонтеры отмечают, что рост девушки — 165 сантиметров, у нее карие глаза и русые волосы. Если вы видели девушку или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину. С собой у него были светло-коричневая сумка и черный портфель.
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