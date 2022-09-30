30 сентября 2022

«Газпром» раскрыл, сколько газа было в нитках «Северных потоков» на момент ЧП

Куприянов: в момент взрывов на «Северных потоках» было 800 млн кубометров газа
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В момент взрыва на «Северных потоках» в трех нитках находилось примерно 800 миллионов кубометров газа Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Около 800 млн кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на момент аварии. Об этом доложил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа», — рассказал он. Небензя подчеркнул, что этот объем газа равен тому, сколько Дания потребляет его за три месяца. Трансляция идет на Youtube-канале «Организация Объединенных Наций».

Он добавил, что сроки восстановления работы «Северный поток» назвать пока сложно. В первую очередь, уточнил Небензя, необходимо произвести тщательное обследование мест повреждений.

Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда.

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Около 800 млн кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на момент аварии. Об этом доложил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа», — рассказал он. Небензя подчеркнул, что этот объем газа равен тому, сколько Дания потребляет его за три месяца. Трансляция идет на Youtube-канале «Организация Объединенных Наций». Он добавил, что сроки восстановления работы «Северный поток» назвать пока сложно. В первую очередь, уточнил Небензя, необходимо произвести тщательное обследование мест повреждений. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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