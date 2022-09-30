В РФ изменят систему расчета пенсий части граждан с 1 октября

Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос до 85,47%

Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос с 1 октября до 85, 47% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличится в России с 1 октября до 85,47% от размера денежного довольствия. Среди них — бывшие сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии. Такие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.

«Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии <…> с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Такие изменения затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.

Ранее стало известно, что ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России.