30 сентября 2022

В РФ изменят систему расчета пенсий части граждан с 1 октября

Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос до 85,47%
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос с 1 октября до 85, 47% Фото:
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Пенсионная реформа в России

Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличится в России с 1 октября до 85,47% от размера денежного довольствия. Среди них — бывшие сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии. Такие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.

«Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии <…> с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Такие изменения затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.

Ранее стало известно, что ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России.

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Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличится в России с 1 октября до 85,47% от размера денежного довольствия. Среди них — бывшие сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии. Такие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей. «Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии <…> с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Такие изменения затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии. Ранее стало известно, что ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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