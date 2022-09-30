Военнослужащим и силовикам увеличили зарплату

Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4% с 1 октября

01 октября 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. «Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в постановлении. Также проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции. Тем не менее, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в этом году пенсии военнослужащих 1 октября проиндексированы не будут, поскольку 1 июня их выплаты были внепланово увеличены на 10%. Ранее президент РФ Владимир Путин повысил зарплату госслужащим. Также с 1 октября повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.

Ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. «Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в постановлении. Также проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции. Тем не менее, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в этом году пенсии военнослужащих 1 октября проиндексированы не будут, поскольку 1 июня их выплаты были внепланово увеличены на 10%. Ранее президент РФ Владимир Путин повысил зарплату госслужащим. Также с 1 октября повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.