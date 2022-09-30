30 сентября 2022
29 сентября 2022

Курганская больница потребовала взыскать деньги с еще одного детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, машинки игрушки, дошкольное учреждение, машинка, детский садик
Детсад должен больнице 103 263 рубля Фото:

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать деньги с детсада №3 г. Шадринска. Ранее больница требовала возвращения долга у курганского детского сада «Крепыш». Об этом говорится в открытых источниках.

Больница подала в суд иск о возврате долга. «Суд рассмотрел исковое заявление Курганской больницы „РЖД-Медицина“ к должнику „Детский сад №3“ г. Шадринска о выдаче приказа на взыскание задолженности», — написано в документе.

Судом было решено выдать приказ о взыскании долга 103 263 рубля с шадринского детского сада в пользу больницы. Также детсад должен выплатить пени 479 рублей и 2 081 рубль в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Ранее курганская больница «РЖД-Медицина» через суд потребовала у детсада «Крепыш» вернуть несколько сотен тысяч рублей. Суд выдал приказ о взыскании 205 000 рублей в пользу медучреждения.

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Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать деньги с детсада №3 г. Шадринска. Ранее больница требовала возвращения долга у курганского детского сада «Крепыш». Об этом говорится в открытых источниках. Больница подала в суд иск о возврате долга. «Суд рассмотрел исковое заявление Курганской больницы „РЖД-Медицина“ к должнику „Детский сад №3“ г. Шадринска о выдаче приказа на взыскание задолженности», — написано в документе. Судом было решено выдать приказ о взыскании долга 103 263 рубля с шадринского детского сада в пользу больницы. Также детсад должен выплатить пени 479 рублей и 2 081 рубль в возмещение расходов по уплате госпошлины. Ранее курганская больница «РЖД-Медицина» через суд потребовала у детсада «Крепыш» вернуть несколько сотен тысяч рублей. Суд выдал приказ о взыскании 205 000 рублей в пользу медучреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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