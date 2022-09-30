Курганская больница потребовала взыскать деньги с еще одного детсада

01 октября 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Детсад должен больнице 103 263 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать деньги с детсада №3 г. Шадринска. Ранее больница требовала возвращения долга у курганского детского сада «Крепыш». Об этом говорится в открытых источниках. Больница подала в суд иск о возврате долга. «Суд рассмотрел исковое заявление Курганской больницы „РЖД-Медицина“ к должнику „Детский сад №3“ г. Шадринска о выдаче приказа на взыскание задолженности», — написано в документе. Судом было решено выдать приказ о взыскании долга 103 263 рубля с шадринского детского сада в пользу больницы. Также детсад должен выплатить пени 479 рублей и 2 081 рубль в возмещение расходов по уплате госпошлины. Ранее курганская больница «РЖД-Медицина» через суд потребовала у детсада «Крепыш» вернуть несколько сотен тысяч рублей. Суд выдал приказ о взыскании 205 000 рублей в пользу медучреждения.

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать деньги с детсада №3 г. Шадринска. Ранее больница требовала возвращения долга у курганского детского сада «Крепыш». Об этом говорится в открытых источниках. Больница подала в суд иск о возврате долга. «Суд рассмотрел исковое заявление Курганской больницы „РЖД-Медицина“ к должнику „Детский сад №3“ г. Шадринска о выдаче приказа на взыскание задолженности», — написано в документе. Судом было решено выдать приказ о взыскании долга 103 263 рубля с шадринского детского сада в пользу больницы. Также детсад должен выплатить пени 479 рублей и 2 081 рубль в возмещение расходов по уплате госпошлины. Ранее курганская больница «РЖД-Медицина» через суд потребовала у детсада «Крепыш» вернуть несколько сотен тысяч рублей. Суд выдал приказ о взыскании 205 000 рублей в пользу медучреждения.