Курганская больница потребовала взыскать деньги с еще одного детсада

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать деньги с детсада №3 г. Шадринска. Ранее больница требовала возвращения долга у курганского детского сада «Крепыш». Об этом говорится в открытых источниках.
Больница подала в суд иск о возврате долга. «Суд рассмотрел исковое заявление Курганской больницы „РЖД-Медицина“ к должнику „Детский сад №3“ г. Шадринска о выдаче приказа на взыскание задолженности», — написано в документе.
Судом было решено выдать приказ о взыскании долга 103 263 рубля с шадринского детского сада в пользу больницы. Также детсад должен выплатить пени 479 рублей и 2 081 рубль в возмещение расходов по уплате госпошлины.
Ранее курганская больница «РЖД-Медицина» через суд потребовала у детсада «Крепыш» вернуть несколько сотен тысяч рублей. Суд выдал приказ о взыскании 205 000 рублей в пользу медучреждения.
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