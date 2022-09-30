В США посоветовали Зеленскому покаяться

В Гарварде попросили Зеленского извиниться за вранье о Холокосте

01 октября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Дершовиц считает, что Зеленскому следует извиниться за слова о том, что украинцы не имеют отношения к Холокосту Фото: ТАСС/Иван Николаев Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту. Так считает почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц. «В недавнем прошлом он лживо отрицал роль украинского народа в Холокосте. […] Он ни разу не извинился за следующее заявление, сделанное им в марте прошлого года: „Украинцы сделали выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…“ Он прав, украинский народ сделал выбор 80 лет назад. Но это не было решение спасать евреев», — подчеркнул Дершовиц в статье для Newsweek. Он рассказал, что «почти все украинцы либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо молчали, когда их соседей-евреев сгоняли и вырезали в таких местах, как Бабий Яр». «Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран», — рассказал о событиях прошлых лет профессор Дершовиц. «В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память», — подчеркнул Дершовиц. Ранее депутат Кнессета от фракции Ликуд Шломо Кархи сделал заявление, сказав, что Израиль не будет поддерживать Зеленского с разрешением ситуации на Украине. Он напомнил, что тот многократно голосовал против Израиля в ООН. Кроме того, Зеленский обращался к Кнессету за помощью ночью 20 марта. В нем он просил поступать с его согражданами так, как они вели себя с евреями в прошлом столетии. Депутат парламента Израиля Симч Ротман отметил, что Зеленский в своей речи сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Однако украинского лидера жестко раскритиковали: так, Ротман назвал свою нацию нравственной, поэтому просьба Зеленского будет отклонена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту. Так считает почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц. «В недавнем прошлом он лживо отрицал роль украинского народа в Холокосте. […] Он ни разу не извинился за следующее заявление, сделанное им в марте прошлого года: „Украинцы сделали выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…“ Он прав, украинский народ сделал выбор 80 лет назад. Но это не было решение спасать евреев», — подчеркнул Дершовиц в статье для Newsweek. Он рассказал, что «почти все украинцы либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо молчали, когда их соседей-евреев сгоняли и вырезали в таких местах, как Бабий Яр». «Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран», — рассказал о событиях прошлых лет профессор Дершовиц. «В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память», — подчеркнул Дершовиц. Ранее депутат Кнессета от фракции Ликуд Шломо Кархи сделал заявление, сказав, что Израиль не будет поддерживать Зеленского с разрешением ситуации на Украине. Он напомнил, что тот многократно голосовал против Израиля в ООН. Кроме того, Зеленский обращался к Кнессету за помощью ночью 20 марта. В нем он просил поступать с его согражданами так, как они вели себя с евреями в прошлом столетии. Депутат парламента Израиля Симч Ротман отметил, что Зеленский в своей речи сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Однако украинского лидера жестко раскритиковали: так, Ротман назвал свою нацию нравственной, поэтому просьба Зеленского будет отклонена.