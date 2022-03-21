В Кнессете заявили, что Израиль не будет поддерживать Зеленского

21 марта 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Израиле не поддержали Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израиль не будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского с разрешением ситуации на Украине. Такое заявление сделал депутат Кнессета (парламента Израиля, — прим. ред.) от фракции Ликуд Шломо Кархи, отреагировав на просьбу о помощи украинского лидера. «Речь Зеленского является доказательством того, что мы говорили с самого начала: [Нафтали] Беннет [премьер-министр Израиля] и [Яир] Лапид [министр иностранных дел Израиля] втянули Израиль в чужую войну. Есть сочувствие украинскому лидеру, но использование Холокоста невыносимо! И президент Украины, который десятки раз голосовал против нас в ООН, тоже последний, кто может проповедовать нам», — отметил он в своем twitter-аккаунте. Обращение Владимира Зеленского к Кнессету состоялось ночью 20 марта. В нем он просил поступать с его согражданами так, как они вели себя с евреями в прошлом столетии, уточняет Nation News. Еще один депутат парламента Израиля Симч Ротман отметил, что Зеленский в своей речи сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Однако украинского лидера жестко раскритиковали: так, Ротман назвал свою нацию нравственной, поэтому просьба Зеленского будет отклонена. Об этом пишет MK.RU . Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России призваны помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ, отметил российский лидер. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что готов к переговорам с Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Израиль не будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского с разрешением ситуации на Украине. Такое заявление сделал депутат Кнессета (парламента Израиля, — прим. ред.) от фракции Ликуд Шломо Кархи, отреагировав на просьбу о помощи украинского лидера. «Речь Зеленского является доказательством того, что мы говорили с самого начала: [Нафтали] Беннет [премьер-министр Израиля] и [Яир] Лапид [министр иностранных дел Израиля] втянули Израиль в чужую войну. Есть сочувствие украинскому лидеру, но использование Холокоста невыносимо! И президент Украины, который десятки раз голосовал против нас в ООН, тоже последний, кто может проповедовать нам», — отметил он в своем twitter-аккаунте. Обращение Владимира Зеленского к Кнессету состоялось ночью 20 марта. В нем он просил поступать с его согражданами так, как они вели себя с евреями в прошлом столетии, уточняет Nation News. Еще один депутат парламента Израиля Симч Ротман отметил, что Зеленский в своей речи сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Однако украинского лидера жестко раскритиковали: так, Ротман назвал свою нацию нравственной, поэтому просьба Зеленского будет отклонена. Об этом пишет MK.RU. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России призваны помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ, отметил российский лидер. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что готов к переговорам с Путиным.