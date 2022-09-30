В Перми продают коттедж с многолетними соснами и елями на участке

Коттедж продают за 12,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 5-10 минутах от центра Перми продают коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Дом с участком площадью 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей, написано в объявлении на сайте Avito.

«Прекрасное расположение участка позволит вам жить в гармонии с природой всего лишь в 5-10 минутах от центра города! Территория участка прекрасно облагорожена: сохранены многолетние сосны и ели, посажены различные декоративные растения, входная зона выложена брусчаткой. <…> Имеются уютные зоны отдыха на переднем и заднем дворе», — написано в объявлении.

Также владельцы рассказывают о системе безопасности в коттедже и на участке: подключены датчики движения с фотокамерами, датчик открывания дверей, система видеонаблюдения с видеодомофоном. Всеми элементами можно управлять через специальное приложение на телефоне. Коттедж площадью 150 квадратных метров на участке 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продается коттедж за 34 миллиона рублей. В доме 7 комнат, крытый бассейн, а площадь участка составляет 50 соток.

На участке растут многолетние сосны и ели Фото с сайта Avito

В доме подключена система безопасности, которой можно управлять через телефон Фото с сайта Avito