В 5-10 минутах от центра Перми продают коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Дом с участком площадью 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей, написано в объявлении на сайте Avito.
«Прекрасное расположение участка позволит вам жить в гармонии с природой всего лишь в 5-10 минутах от центра города! Территория участка прекрасно облагорожена: сохранены многолетние сосны и ели, посажены различные декоративные растения, входная зона выложена брусчаткой. <…> Имеются уютные зоны отдыха на переднем и заднем дворе», — написано в объявлении.
Также владельцы рассказывают о системе безопасности в коттедже и на участке: подключены датчики движения с фотокамерами, датчик открывания дверей, система видеонаблюдения с видеодомофоном. Всеми элементами можно управлять через специальное приложение на телефоне. Коттедж площадью 150 квадратных метров на участке 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Перми продается коттедж за 34 миллиона рублей. В доме 7 комнат, крытый бассейн, а площадь участка составляет 50 соток.
На участке растут многолетние сосны и ели
Фото с сайта Avito
В доме подключена система безопасности, которой можно управлять через телефон
Фото с сайта Avito
Площадь коттеджа составляет 150 квадратных метров
Фото с сайта Avito
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В 5-10 минутах от центра Перми продают коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Дом с участком площадью 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей, написано в объявлении на сайте Avito. «Прекрасное расположение участка позволит вам жить в гармонии с природой всего лишь в 5-10 минутах от центра города! Территория участка прекрасно облагорожена: сохранены многолетние сосны и ели, посажены различные декоративные растения, входная зона выложена брусчаткой. <…> Имеются уютные зоны отдыха на переднем и заднем дворе», — написано в объявлении. Также владельцы рассказывают о системе безопасности в коттедже и на участке: подключены датчики движения с фотокамерами, датчик открывания дверей, система видеонаблюдения с видеодомофоном. Всеми элементами можно управлять через специальное приложение на телефоне. Коттедж площадью 150 квадратных метров на участке 6 соток продают за 12,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми продается коттедж за 34 миллиона рублей. В доме 7 комнат, крытый бассейн, а площадь участка составляет 50 соток.