Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.
«Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.