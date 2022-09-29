Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

30 сентября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Трамп предложил возглавить переговоры между РФ и Украиной Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.