29 сентября 2022

Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

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Трамп предложил возглавить переговоры между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

«Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.

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Экс-президент США Дональд Трамп пожелал возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — написал Трамп. Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Ответа на момент публикации не поступило. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Кремле подтвердили это, уточнив, что общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты.
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