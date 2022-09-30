30 сентября 2022

В Челябинской области собирают деньги на аптечки для мобилизованных

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, аптечка, ампула, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, медицинские принадлежности, первая медецинская помощь
Лекарства планируется закупать централизованно Фото:
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Мобилизация в России

Глава Трехгорного (Челябинская область) Данил Громенко сообщил о сборе средств на медикаменты и экипировку для мобилизованных горожан. По его данным, власти уже передали спальники и коврики в пункт сбора помощи.

«Сотрудники администрации и муниципальных учреждений организовали на своих местах сбор денежных средств, на которые будут приобретены нужные вещи, медикаменты. Вчера в пункт мы передали первую помощь от администрации, управления культуры и ДЦ „Утес“ — 21 спальник и 25 туристических ковриков», — написал Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что администрация ищет возможность централизованно закупить медикаменты для формирования аптечек мобилизованных. По слова Громенко, неравнодушные горожане несут в пункты приема помощи еду, лекарства и одежду.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Он отметил,что власти закупают эти вещи, но в свободной продаже их становится все меньше. Свой спальник и коврик губернатор уже отдал.

В Трехгорном власти собрали для мобилизованных спальники и коврики

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Глава Трехгорного (Челябинская область) Данил Громенко сообщил о сборе средств на медикаменты и экипировку для мобилизованных горожан. По его данным, власти уже передали спальники и коврики в пункт сбора помощи. «Сотрудники администрации и муниципальных учреждений организовали на своих местах сбор денежных средств, на которые будут приобретены нужные вещи, медикаменты. Вчера в пункт мы передали первую помощь от администрации, управления культуры и ДЦ „Утес“ — 21 спальник и 25 туристических ковриков», — написал Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что администрация ищет возможность централизованно закупить медикаменты для формирования аптечек мобилизованных. По слова Громенко, неравнодушные горожане несут в пункты приема помощи еду, лекарства и одежду. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Он отметил,что власти закупают эти вещи, но в свободной продаже их становится все меньше. Свой спальник и коврик губернатор уже отдал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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