В Челябинской области собирают деньги на аптечки для мобилизованных

Лекарства планируется закупать централизованно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Трехгорного (Челябинская область) Данил Громенко сообщил о сборе средств на медикаменты и экипировку для мобилизованных горожан. По его данным, власти уже передали спальники и коврики в пункт сбора помощи.

«Сотрудники администрации и муниципальных учреждений организовали на своих местах сбор денежных средств, на которые будут приобретены нужные вещи, медикаменты. Вчера в пункт мы передали первую помощь от администрации, управления культуры и ДЦ „Утес“ — 21 спальник и 25 туристических ковриков», — написал Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что администрация ищет возможность централизованно закупить медикаменты для формирования аптечек мобилизованных. По слова Громенко, неравнодушные горожане несут в пункты приема помощи еду, лекарства и одежду.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Он отметил,что власти закупают эти вещи, но в свободной продаже их становится все меньше. Свой спальник и коврик губернатор уже отдал.