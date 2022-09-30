30 сентября 2022

Женщины из ХМАО начали шить одежду для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины нескольких городов объединились, чтобы шить теплые вещи для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Женщины нескольких городов ХМАО объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор волонтерского движения Золотые Руки Ангела в Сургуте Юлия.

«Я являюсь куратором группы Шьем и вяжем своим Сургут и ХМАО. С нами трудятся Сургут, Нефтеюганск, Салым, Покачи, Пойково, есть Лянтор. Сейчас мы шьем балаклавы из флиса, утепляющий слой в виде свитшота и штанов. Вяжем носки и варежки», — рассказала Юлия.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске создана подобная группа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек.

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Женщины нескольких городов ХМАО объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор волонтерского движения Золотые Руки Ангела в Сургуте Юлия. «Я являюсь куратором группы Шьем и вяжем своим Сургут и ХМАО. С нами трудятся Сургут, Нефтеюганск, Салым, Покачи, Пойково, есть Лянтор. Сейчас мы шьем балаклавы из флиса, утепляющий слой в виде свитшота и штанов. Вяжем носки и варежки», — рассказала Юлия. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске создана подобная группа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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