Женщины из ХМАО начали шить одежду для мобилизованных

01 октября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Женщины нескольких городов объединились, чтобы шить теплые вещи для мобилизованных Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины нескольких городов ХМАО объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор волонтерского движения Золотые Руки Ангела в Сургуте Юлия. «Я являюсь куратором группы Шьем и вяжем своим Сургут и ХМАО. С нами трудятся Сургут, Нефтеюганск, Салым, Покачи, Пойково, есть Лянтор. Сейчас мы шьем балаклавы из флиса, утепляющий слой в виде свитшота и штанов. Вяжем носки и варежки», — рассказала Юлия. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске создана подобная группа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек.

Женщины нескольких городов ХМАО объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор волонтерского движения Золотые Руки Ангела в Сургуте Юлия. «Я являюсь куратором группы Шьем и вяжем своим Сургут и ХМАО. С нами трудятся Сургут, Нефтеюганск, Салым, Покачи, Пойково, есть Лянтор. Сейчас мы шьем балаклавы из флиса, утепляющий слой в виде свитшота и штанов. Вяжем носки и варежки», — рассказала Юлия. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске создана подобная группа. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек.