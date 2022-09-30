30 сентября 2022

Мобилизованным в Миассе раздали кнопочные телефоны

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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, призывная кампания, мобилизация
Мобилизованных миассцев отправили в Екатеринбург Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Миасса (Челябинская область) перед отправкой раздали кнопочные телефоны. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства.

«Напутственные слова поддержки для поднятия боевого духа всем мобилизованным ребятам сказал глава Миасса Григорий Тонких и первый заместитель главы Виктор Борадачев. Ребятам подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизованных на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Мобилизованным подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами.

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Мобилизованным жителям Миасса (Челябинская область) перед отправкой раздали кнопочные телефоны. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства. «Напутственные слова поддержки для поднятия боевого духа всем мобилизованным ребятам сказал глава Миасса Григорий Тонких и первый заместитель главы Виктор Борадачев. Ребятам подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованных на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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