Мобилизованным в Миассе раздали кнопочные телефоны

Мобилизованным жителям Миасса (Челябинская область) перед отправкой раздали кнопочные телефоны. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства.
«Напутственные слова поддержки для поднятия боевого духа всем мобилизованным ребятам сказал глава Миасса Григорий Тонких и первый заместитель главы Виктор Борадачев. Ребятам подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Мобилизованных на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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