Мобилизованным в Миассе раздали кнопочные телефоны

01 октября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Мобилизованных миассцев отправили в Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным жителям Миасса (Челябинская область) перед отправкой раздали кнопочные телефоны. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства. «Напутственные слова поддержки для поднятия боевого духа всем мобилизованным ребятам сказал глава Миасса Григорий Тонких и первый заместитель главы Виктор Борадачев. Ребятам подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованных на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Мобилизованным подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами. Паблик «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте»

Мобилизованным жителям Миасса (Челябинская область) перед отправкой раздали кнопочные телефоны. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства. «Напутственные слова поддержки для поднятия боевого духа всем мобилизованным ребятам сказал глава Миасса Григорий Тонких и первый заместитель главы Виктор Борадачев. Ребятам подарили кнопочные телефоны, раздали крестики, иконки и пояса с молитвами», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованных на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.