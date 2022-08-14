Курганца подозревают в краже сумки у парикмахера в такси

Подозреваемый в краже курганец успел продать парикмахерские инструменты, которые оцениваются в 50 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ранее судимого жителя Кургана подозревают в краже вещей парикмахера во время поездки в такси. Похищенное имущество, которое оценивается в 50 тысяч рублей, мужчина продал своей знакомой. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области.

«Жительница Кетовского района заявила в полицию о краже сумки, в которой находились парикмахерские инструменты. Женщина забыла вещи в такси, она надеялась, что сумку заберет родственник, который ехал с ней в машине. Но он этого не сделал, поэтому на следующее утро она написала заявление о пропаже сумки», — указано в сообщении.

Во время розыска полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний ранее судимый курганец. Мужчина ехал в такси после женщины. «Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В содеянном мужчина сознался. Похищенное имущество на сумму 50 тысяч рублей он продал своей знакомой», — говорится на сайте ведомства. На сегодняшний день полиция пытается вернуть украденные вещи владелице.

В отношении подозреваемого следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Максимальная мера наказания по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого URA.RU сообщало, что жительница Кургана возмутилась краже декоративной фигуры и игрушки с могилы ее сына на Рябковском кладбище. В пресс-службе областного УМВД отметили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №2, проводится проверка.