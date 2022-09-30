Власти ЯНАО раскрыли новый пакет мер поддержки участников СВО

Власти ЯНАО пообещали участником СВО освобождение от уплаты налогов и бесплатный отпуск

01 октября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

В ЯНАО участникам СВО обещают ежегодный бесплатный отдых в санатории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ЯНАО рассказали, какие меры поддержки положены участникам СВО и их семьям. Информация появилась в telegram-канале «Ямал.Официально». «Ямальцам и добровольцам положена единовременная выплата от региона в 300 тысяч рублей. Кроме того, статус ветерана боевых действий даст северянам право на: бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“, компенсацию за детский сад, компенсацию расходов на коммунальные услуги, освобождение от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль», — уточняется в telegram-канале «Ямал.Официально». Кроме того, в ЯНАО действуют ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий, размер которых составляет 2 тысячи рублей. Если же ветерана признаю инвалидом 1,2 или 3 группы, то ему положено 5 тысяч рублей каждый месяц. В ЯНАО должны были мобилизовать почти тысячу человек. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ 21 сентября.

Власти ЯНАО рассказали, какие меры поддержки положены участникам СВО и их семьям. Информация появилась в telegram-канале «Ямал.Официально». «Ямальцам и добровольцам положена единовременная выплата от региона в 300 тысяч рублей. Кроме того, статус ветерана боевых действий даст северянам право на: бесплатный отдых в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“, компенсацию за детский сад, компенсацию расходов на коммунальные услуги, освобождение от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль», — уточняется в telegram-канале «Ямал.Официально». Кроме того, в ЯНАО действуют ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий, размер которых составляет 2 тысячи рублей. Если же ветерана признаю инвалидом 1,2 или 3 группы, то ему положено 5 тысяч рублей каждый месяц. В ЯНАО должны были мобилизовать почти тысячу человек. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ 21 сентября.