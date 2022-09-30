Мобилизованных из ЯНАО агитируют менять военную специальность

Мобилизированных из ЯНАО агитируют пройти добровольную переподготовку на воинские специальности, которые нужны на фронте. Об этом пишут жены военных ямальцев в местных чатах.
«Там сейчас идет попытка подписать их на другую военно-учетную специальность. Так как набрали не те, которые нужны», — пишет одна из жен мобилизованного.
По словам женщин из чата были направлены запросы в прокуратуру ЯНАО и Тюменской области, однако, ответа они не получили. Редакция URA.RU отправило запросы в прокуратуру округа и правительство региона. На момент публикации ответ не поступил.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. От ЯНАО должны быть призваны 920 человек. Власти округа пообещали пакет поддержки для участников СВО.
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