30 сентября 2022

Блогер из ХМАО показал условия размещения мобилизованных

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Тввику клипарт. Тюмень, военные, мобилизация
Блогер из ХМАО Алексей Крецул похвастался казармой в Екатеринбурге Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал об условиях размещения в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в группе «ВКонтакте».

«Как вы видите все в порядке. Нормальная казарма. Все чисто, все хорошо, все прекрасно. Есть душ, белье новое», — рассказывает блогер в видео.

Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов и срочников.

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Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал об условиях размещения в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в группе «ВКонтакте». «Как вы видите все в порядке. Нормальная казарма. Все чисто, все хорошо, все прекрасно. Есть душ, белье новое», — рассказывает блогер в видео. Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов и срочников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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