Блогер из ХМАО показал условия размещения мобилизованных

Блогер из ХМАО Алексей Крецул похвастался казармой в Екатеринбурге
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал об условиях размещения в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в группе «ВКонтакте».
«Как вы видите все в порядке. Нормальная казарма. Все чисто, все хорошо, все прекрасно. Есть душ, белье новое», — рассказывает блогер в видео.
Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов и срочников.
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