Блогер из ХМАО показал условия размещения мобилизованных

01 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Блогер из ХМАО Алексей Крецул похвастался казармой в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал об условиях размещения в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в группе «ВКонтакте». «Как вы видите все в порядке. Нормальная казарма. Все чисто, все хорошо, все прекрасно. Есть душ, белье новое», — рассказывает блогер в видео. Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов и срочников.

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал об условиях размещения в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в группе «ВКонтакте». «Как вы видите все в порядке. Нормальная казарма. Все чисто, все хорошо, все прекрасно. Есть душ, белье новое», — рассказывает блогер в видео. Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов и срочников.