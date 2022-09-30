В свердловских храмах будут молиться о бойцах, участвующих в спецоперации

01 октября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Молебны о военнослужащих будут совершаться после Божественной литургии каждое воскресенье Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В храмах Каменской епархии (Свердловская область) будут проходить молебны о военнослужащих, которые участвую в специальной операции РФ на Украине. Родные и близкие бойцов могут принести записки с их именами, сообщает Каменская епархия на официальном сайте. «Еженедельно будут совершаться молебны о воинах, участвующих в специальной военной операции. Так, в кафедральном Свято-Троицком соборе (в Каменске-Уральском, — прим. ред.) молебны будут совершаться в воскресенье сразу после Божественной литургии. Начало богослужения в 9:00», — говорится в сообщении епархии. Молебны пройдут не только в Свято-Троицком соборе в Каменске-Уральском, но и в других храмах епархии — в Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Зареченском, а также в Камышлове, Пышминском городском округе, Талице и Тугулыме. Расписание молебнов можно узнать напрямую в храмах, туда же можно принести записки с именами военнослужащих, которые участвуют в СВО. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В храмах Каменской епархии (Свердловская область) будут проходить молебны о военнослужащих, которые участвую в специальной операции РФ на Украине. Родные и близкие бойцов могут принести записки с их именами, сообщает Каменская епархия на официальном сайте. «Еженедельно будут совершаться молебны о воинах, участвующих в специальной военной операции. Так, в кафедральном Свято-Троицком соборе (в Каменске-Уральском, — прим. ред.) молебны будут совершаться в воскресенье сразу после Божественной литургии. Начало богослужения в 9:00», — говорится в сообщении епархии. Молебны пройдут не только в Свято-Троицком соборе в Каменске-Уральском, но и в других храмах епархии — в Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Зареченском, а также в Камышлове, Пышминском городском округе, Талице и Тугулыме. Расписание молебнов можно узнать напрямую в храмах, туда же можно принести записки с именами военнослужащих, которые участвуют в СВО. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).