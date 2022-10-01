Аналитик объяснил, сколько потеряет Россия из-за аварии на «Северном потоке»

Аналитик Юшков: из-за аварии на «Северном потоке» Россия потеряет десятки миллионов евро

01 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

По словам аналитика, выплата Россией компенсации, скорее всего, решится после заседаний европейских арбитражных судов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Потери России после аварии на «Северном потоке» составят десятки, либо сотни миллионов евро. РФ могут заставить платить компенсацию через европейские суды. С таким мнением выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. «Счет сначала будет идти на десятки, если не сотни миллионов. Существуют обозначенные страховыми соглашениями суммы, достигающими 17 млрд евро», — поделился Юшков с MK.RU. Для сравнения, стоимость прокладки «Северного потока-2» не превышала 10 млрд долларов. «Однако выплата этой компенсации, скорее всего, решится после многочисленных заседаний европейских арбитражных судов», — добавил аналитик. Он также отметил, что вердикт по итогам заседаний судов, как следует из последних практик, скорее всего, будет вынесен не в пользу российской стороны. Ранее «Газпром» раскрыл, сколько газа было в нитках «Северных потоков» на момент ЧП. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» находилось около 800 млн кубометров газа. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. Из сообщения оператора следовало, что падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода. Позднее выяснилось, что газопровод был серьезно поврежден, однако виновников происшествия определить пока не удалось.

Потери России после аварии на «Северном потоке» составят десятки, либо сотни миллионов евро. РФ могут заставить платить компенсацию через европейские суды. С таким мнением выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. «Счет сначала будет идти на десятки, если не сотни миллионов. Существуют обозначенные страховыми соглашениями суммы, достигающими 17 млрд евро», — поделился Юшков с MK.RU. Для сравнения, стоимость прокладки «Северного потока-2» не превышала 10 млрд долларов. «Однако выплата этой компенсации, скорее всего, решится после многочисленных заседаний европейских арбитражных судов», — добавил аналитик. Он также отметил, что вердикт по итогам заседаний судов, как следует из последних практик, скорее всего, будет вынесен не в пользу российской стороны. Ранее «Газпром» раскрыл, сколько газа было в нитках «Северных потоков» на момент ЧП. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» находилось около 800 млн кубометров газа. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. Из сообщения оператора следовало, что падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода. Позднее выяснилось, что газопровод был серьезно поврежден, однако виновников происшествия определить пока не удалось.