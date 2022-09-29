Депутат Госдумы Делягин объяснил, к чему приведет невозможность починить «Северные потоки»

Депутат Делягин: невозможность восстановить «Северные потоки» уничтожит экономику Европы

29 сентября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

«Северные потоки» нельзя починить, считает Михаил Делягин Пресс-служба Газпрома новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Невозможность восстановить разрушения на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» приведет к экономическому уничтожению Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Его нельзя починить, это уже очевидно. Европа остается без дешевого газа. С дорогим у нее все в порядке, она им заправлена. Но это будет газ, который, для того, чтобы его потребить, придется влить в экономику очень много денег. Это будет безумная инфляционная волна. Это будет массовое обнищание, перенос производств в первую очередь в Америку. Если мы подсуетимся, то тоже сможем что-нибудь высокотехнологичное забрать. Так что этот взрыв американцами или англичанами „Северных потоков“ — это экономическое уничтожение Европы», — подчеркнул Михаил Делягин. По словам депутата Госдумы, разрушения на газопроводе негативно скажутся и на экологии. «Последствия — это усиление глобального потепления. Потому что выход 30 тысяч тонн метана — это нужно в год ездить на пяти миллионах машин, чтобы иметь такой же парниковый эффект», — добавил Делягин. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток в ночь с 25 на 26 сентября. Произошло три утечки на «Северном потоке-1» и на «Северном потоке-2». Позже береговая охрана Швеции обнаружила четвертую. По словам экс-президента США Дональда Трампа, подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может привести к эскалации и спровоцировать начало третьей мировой войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Невозможность восстановить разрушения на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» приведет к экономическому уничтожению Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Его нельзя починить, это уже очевидно. Европа остается без дешевого газа. С дорогим у нее все в порядке, она им заправлена. Но это будет газ, который, для того, чтобы его потребить, придется влить в экономику очень много денег. Это будет безумная инфляционная волна. Это будет массовое обнищание, перенос производств в первую очередь в Америку. Если мы подсуетимся, то тоже сможем что-нибудь высокотехнологичное забрать. Так что этот взрыв американцами или англичанами „Северных потоков“ — это экономическое уничтожение Европы», — подчеркнул Михаил Делягин. По словам депутата Госдумы, разрушения на газопроводе негативно скажутся и на экологии. «Последствия — это усиление глобального потепления. Потому что выход 30 тысяч тонн метана — это нужно в год ездить на пяти миллионах машин, чтобы иметь такой же парниковый эффект», — добавил Делягин. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток в ночь с 25 на 26 сентября. Произошло три утечки на «Северном потоке-1» и на «Северном потоке-2». Позже береговая охрана Швеции обнаружила четвертую. По словам экс-президента США Дональда Трампа, подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может привести к эскалации и спровоцировать начало третьей мировой войны.