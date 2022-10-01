Власти Энергодара: ВСУ обстреляли прибрежную зону города

ВСУ обстреляли артиллерией прибрежную зону Энергодара. Об этом сообщили в администрации города.
«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах, в данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале «Энергодарский связной».
Большая часть Запорожской области находится под контролем армии РФ в связи со спецоперацией на Украине. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали освобожденные территории, в том числе Энергодар. В конце сентября в Запорожье прошел референдум о вхождении в состав РФ, большая часть жителей проголосовали «за». Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении территории в состав РФ, сообщает RT.
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ВСУ обстреляли артиллерией прибрежную зону Энергодара. Об этом сообщили в администрации города. «Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах, в данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале «Энергодарский связной». Большая часть Запорожской области находится под контролем армии РФ в связи со спецоперацией на Украине. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали освобожденные территории, в том числе Энергодар. В конце сентября в Запорожье прошел референдум о вхождении в состав РФ, большая часть жителей проголосовали «за». Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении территории в состав РФ, сообщает RT.