Отоларинголог Зайцев назвал причины шума в ушах

Отоларинголог Зайцев: причинами шума в ушах являются воспаления слухового нерва и перепады давления

02 октября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Шум в ушах может свидетельствовать о нескольких заболеваниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шум в ушах может быть вызван такими причинами как воспаление слухового нерва, кондуктивной тугоухости и перепады давления. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Шум в ушах может быть как самостоятельным симптомом, называется тинитус. Также он может рассматриваться как одним из симптомов какого-то заболевания. Это могут быть заболевания внутреннего уха. Например, сенсоневральная тугоухость, воспаление слухового нерва. Это бывает достаточно часто. Может шуметь на средних или низких частотах», — сказал Владимир Зайцев. «Второе, при одном из вариантов кондуктивной тугоухости. Это чаще женская история. Также при серной пробке. Когда она долго находится в слуховом проходе, это доставляет неудобство и будет шум, переходящий в гул. Даже будет больше гудеть», — добавил специалист. Также отоларинголог объяснил, что шум в ушах может появится из-за артериального давления. «Шум в ушах может быть при повышении артериального давления. Некоторые пациенты мучаются не только из-за повышения давления, но и из-за шума в ушах. На самом деле и при низком давлении, когда у человека резко снижается давление, сначала шум, потом меняется в писк. Это тоже один из самых ярких симптомов», — заключил Зайцев.

Шум в ушах может быть вызван такими причинами как воспаление слухового нерва, кондуктивной тугоухости и перепады давления. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Шум в ушах может быть как самостоятельным симптомом, называется тинитус. Также он может рассматриваться как одним из симптомов какого-то заболевания. Это могут быть заболевания внутреннего уха. Например, сенсоневральная тугоухость, воспаление слухового нерва. Это бывает достаточно часто. Может шуметь на средних или низких частотах», — сказал Владимир Зайцев. «Второе, при одном из вариантов кондуктивной тугоухости. Это чаще женская история. Также при серной пробке. Когда она долго находится в слуховом проходе, это доставляет неудобство и будет шум, переходящий в гул. Даже будет больше гудеть», — добавил специалист. Также отоларинголог объяснил, что шум в ушах может появится из-за артериального давления. «Шум в ушах может быть при повышении артериального давления. Некоторые пациенты мучаются не только из-за повышения давления, но и из-за шума в ушах. На самом деле и при низком давлении, когда у человека резко снижается давление, сначала шум, потом меняется в писк. Это тоже один из самых ярких симптомов», — заключил Зайцев.