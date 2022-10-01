«Реальный пацан» из Перми заменил ведущую сваху в шоу на ТНТ

Актера из Лысьвы Владимира Селиванова в воскресенье покажут в проекте «Звезды в Африке»

02 октября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Владимир Селиванов родился в Лысьве и играл в КВН Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Актер ситкома «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Вован из популярного ситкома заменил телеведущую сваху Розу Сябитову, которая выбыла из шоу. Первый выпуск проекта с участием лысьвенца зрителям покажут в это воскресенье, 2 октября, проанонсировала пресс-служба ТНТ. «Я приехал в Африку, чтобы испытать новые эмоции. Это для меня игра, классный урок, эксперимент. К тому же я никогда не был в Африке», — прокомментировал Владимир Селиванов свое участие. Ведущие шоу — певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. Помимо Владимира Селиванова в проекте «Звезды в Африке» участвует еще один пермяк — комик и шоумен Олег Верещагин. Ранее URA.RU сообщало о пермской команде из «DS Crew», которая выступила в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Их пластику и необычный стиль отметило жюри — хореограф Егор Дружинин и танцор Мигель. Выпуск с танцорами из Перми был эксклюзивно в эфире ТНТ 10 сентября и его не найти в интернете — таково решение организаторов шоу.

Актер ситкома «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал новым участником телепроекта на ТНТ «Звезды в Африке». Вован из популярного ситкома заменил телеведущую сваху Розу Сябитову, которая выбыла из шоу. Первый выпуск проекта с участием лысьвенца зрителям покажут в это воскресенье, 2 октября, проанонсировала пресс-служба ТНТ. «Я приехал в Африку, чтобы испытать новые эмоции. Это для меня игра, классный урок, эксперимент. К тому же я никогда не был в Африке», — прокомментировал Владимир Селиванов свое участие. Ведущие шоу — певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. Помимо Владимира Селиванова в проекте «Звезды в Африке» участвует еще один пермяк — комик и шоумен Олег Верещагин. Ранее URA.RU сообщало о пермской команде из «DS Crew», которая выступила в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Их пластику и необычный стиль отметило жюри — хореограф Егор Дружинин и танцор Мигель. Выпуск с танцорами из Перми был эксклюзивно в эфире ТНТ 10 сентября и его не найти в интернете — таково решение организаторов шоу.