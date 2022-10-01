Reuters: гендиректор МАГАТЭ запланировал визит в Москву из-за ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запланировал в ближайшее время визит в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя заявление организации.
«Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — пишет агентство, ссылаясь на соответствующий документ.
Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом будет возможность «защитить эту станцию».
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запланировал в ближайшее время визит в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя заявление организации. «Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — пишет агентство, ссылаясь на соответствующий документ. Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом будет возможность «защитить эту станцию».