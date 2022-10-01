01 октября 2022

Reuters: гендиректор МАГАТЭ запланировал визит в Москву из-за ЗАЭС

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
На следующей неделе ожидается визит гендиректора МАГАТЭ в Москву и Киев из-за Запорожской АЭС Фото:
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запланировал в ближайшее время визит в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя заявление организации.

«Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — пишет агентство, ссылаясь на соответствующий документ.

Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом будет возможность «защитить эту станцию».

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запланировал в ближайшее время визит в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя заявление организации. «Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — пишет агентство, ссылаясь на соответствующий документ. Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом будет возможность «защитить эту станцию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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